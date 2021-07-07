الصباح الفني
“أحلامي” تجمع أعراب وولاي
أطلق أشرف أعراب، عضو مجموعة “فناير” عملا غنائيا جديدا بعنوان “أحلامي”، تعاون فيه مع شقيقه المغني الشاب “ولاي”، دون بقية أعضاء المجموعة. واختار أعراب التوقيع على هذا العمل الثنائي مع شقيقه، بشكل مستقل عن تجربة “لفناير” لأول مرة في مساره الفني، إذ يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تقديم الدعمأكمل القراءة »
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