الأولى
زيوت “مغشوشة” بالأسواق
باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد وشاية بشأن زيوت مجهولة المصدر، تباع بأثمنة رخيصة، في بعض المحلات التجارية، بشكل لافت للنظر، وأثارت تساؤلات حول مصدرها، خاصة أنها لا تحمل أي علامة تدل على مقر الشركة المنتجة، أو خضوعها للمراقبة من قبلأكمل القراءة »
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