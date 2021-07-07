الأولى
شجار عنيف بين رئيس الرجاء ونائبه
الخلاف اندلع حول رئاسة وفد بنين والمرافقين وتطور إلى اشتباك بالأيدي تشاجر مسيران من الرجاء الرياضي لكرة القدم، أول أمس (الاثنين)، على هامش إعداد الترتيبات المتعلقة بالسفر إلى بنين، حيث يخوض الفريق نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية أمام شبيبة القبائل الجزائري، السبت المقبل. وتنطلق المباراة في الثامنة بالتوقيت المغربي بملعب الصداقةأكمل القراءة »
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