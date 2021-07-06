بورصة البيضاء.. تراجع وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، انخفاضا في وتيرة تداولاتها، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع مؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,42% إلى 12.230,12 نقطة.

وبدوره، خسر MSI20 ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,53% مستقرا عند 1.000,03 نقطة، في حين هبط ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على نحو مستمر، بـ 0,43% إلى 9.945,13 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فقد تراجع بـ 0,27% إلى 917,93 نقطة.

وفي ما يتعلق بأداء القيم، بصمت إب المغرب عن أضعف أداء هذا الصباح بناقص 3,98%، متبوعة بفيني بروسيت (-3,56%)، ودجى الإنعاش الضحى (-3,37%).

وبالمقابل، سجل أقوى أداء من قبل إسمنت المغرب بزائد 2,86%، متقدمة على كل من مناجم (+1,98%) وليدك (+1,92%).