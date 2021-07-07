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أسواق

تحويلات بـ 3600 مليار

منذ 4 دقائق
سجلت في خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 50 في المائة أشار مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المبادلات الخارجية إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، 36 مليار درهم (3600 مليار سنتيم)، مقابل 24 مليارا في الفترة ذاتها من السنةأكمل القراءة »


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