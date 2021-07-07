أسواق
تحويلات بـ 3600 مليار
سجلت في خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 50 في المائة أشار مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المبادلات الخارجية إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، 36 مليار درهم (3600 مليار سنتيم)، مقابل 24 مليارا في الفترة ذاتها من السنةأكمل القراءة »
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