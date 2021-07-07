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جميلة عوض في “إلا أنا” قالت الفنانة جميلة عوض، إن السبب وراء مشاركتها في “إلا أنا”، هو دعم مرضى البهاق بالإضافة إلى أن الشخصية جديدة ولم تقدم من قبل في الدراما، مضيفة أنه كلما كانت وراء الشخصية رسالة منحتها ثقلا أكثر، لذلك كانت الشخصية بمثابة تحد جديد لها. وأضافت جميلةأكمل القراءة »
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