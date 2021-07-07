الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي خضع مؤيد اللافي، بداية الأسبوع الجاري، لعملية جراحية ثانية في الأنف تكللت بالنجاح، بعد أن أصر على المشاركة في الديربي بالواقي. وأصيب اللافي مرة ثانية في الأنف خلال مواجهة الرجاء، ما اضطره إلى الخضوع لعملية جراحية ثانية فرضت عليه الغياب عن مواجهة سريع وادي زم، اليوم (الأربعاء)، لحسابأكمل القراءة »
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