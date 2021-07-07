الرياضة
رسالة رياضية: مؤقت الرجاء الدائم
يسير رشيد الأندلسي شؤون الرجاء على رأس مكتب مؤقت، بعد استقالة جواد الزيات، طبقا للقانون الأساسي للنادي، لكن يبدو أن الواقع يؤكد العكس. فمهمة الرئيس المؤقت هي تدبير مرحلة محددة زمنيا، لتأمين استمرارية النادي، على أساس أنه في هذه المرحلة يتم التحضير لجمع عام، لانتخاب رئيس ومكتب مسيرين قارين. وحتىأكمل القراءة »
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