الرياضة
مهلة للأندية لتصحيح اختلالاتها
«كاف» أمهلتها إلى 15 يوليوز لتقديم ملفاتها لتفادي المنع من المشاركة أمهلت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الجامعة إلى غاية 15 يوليوز الجاري، من أجل تقديم ملفات الحصول على رخصة ناد محترف، المقرر أن تخول حق المشاركة في عصبة الأبطال الإفريقية وكأس “الكاف”، انطلاقا من الموسم المقبل. وشددت “كاف” على ضرورةأكمل القراءة »
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