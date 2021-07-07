الرياضة
ولاية ثالثة للكتاني
جامعة الجيدو استعانت بمفوضين بسبب تهديدات بنسف الجمع العام ومنافس الرئيس يطعن في النتائج انتخب شفيق الكتاني، رئيس الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون القتال المندمجة، لولاية ثالثة، خلال الجمع العام لموسم 2019 – 2020، المنعقد، الأحد الماضي بمجمع محمد الخامس الرياضي بالبيضاء. وجاء انتخاب الكتاني بالإجماع من قبل 11 اتحاداأكمل القراءة »
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