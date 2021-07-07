الرياضة
كواليس أسبوع مشحون بالرجاء
تطور الخلافات بين الشابي واللاعبين وانتقالها لأعضاء المكتب والمنخرطون يحضرون عريضة جمع استثنائي شهدت الساعات الأخيرة غليانا داخل الرجاء الرياضي، بعد الهزيمة أمام الوداد الرياضي في الديربي، الأحد الماضي، بهدفين لواحد، لحساب الجولة 25 من البطولة الوطنية، وتقلص آمال الفريق الأخضر في المنافسة على اللقب. وإلى جانب إبعاد المدرب لسعدأكمل القراءة »
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