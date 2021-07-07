الرياضة
ساكا يشد الانتباه في «اليورو»
أثار بوكايو ساكا، نجم منتخب إنجلترا وأرسنال، الانتباه في كأس أوربا، بعد المستوى الذي قدمه في مباريات منتخب بلاده. وفي وقت انتقدت فيه جماهير إنجلترا، إجلاس ساكا على مقاعد البدلاء في مباريات الدور الأول، خضع الناخب الانجليزي لرغبة الجماهير، وأقحمه أساسيا انطلاقا من ثمن النهاية، ليثبت أن محبيه كانوا علىأكمل القراءة »
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