الرياضة
48 رياضيا يمثلون المغرب في الأولمبياد
الوفد يعرف مشاركة 41 مؤطرا ومسؤولا وألعاب القوى تتصدر اللائحة بـ 15 عداء ضمت لائحة الرياضيين بالوفد المغربي المشارك في الألعاب الأولمبية، المقرر إجراؤها في الفترة بين 23 يوليوز الجاري و9 غشت المقبل بطوكيو، 48 رياضيا ذكورا وإناثا، إضافة إلى 41 مؤطرا ومسؤولا إداريا أو تقنيا أو طبيا، يمثلون 18أكمل القراءة »
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