أسواق
تحويـلات المهاجريـن تضامنيـة
مونة أستاذ الأنثروبولوجيا أكد أن 10 في المائة منها توجه للاستثمار في العقار أكد خالد مونة، الباحث المتخصص في قضايا الهجرة, أن مغاربة العالم ساهموا بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال ضخ العملة الصعبة. وأوضح مونة، أن عودة مغاربة العالم هذه السنة، سيكون لها صدى كبير، خصوصا علىأكمل القراءة »
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