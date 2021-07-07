أسواق
خـردة أوربـا تـدر الملاييـن
زبناء من مختلف الفئات يقبلون على سوق اللويزية اسماعيل مواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية مند أزيد من 15 سنة، فقد عمله داخل إحدى الشركات بمدينة روما بسبب أزمة مالية، ما دفع به إلى البحث عن عمل بديل يوفر له مدخولا قارا يعينه على مصاريف الإقامة والأكل والشرب، ورعاية أسرته داخلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا