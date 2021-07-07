مجتمع
“مارينا سمير”… معانقة أجواء السهر
الإقبال كبير على المقاهي والمطاعم ومراهنة على تعويض خسائر أشهر الجائحة رغم أجواء الانطلاقة وارتفاع الإقبال على المقاهي والمطاعم الليلية بمنتجع “مارينا سمير” بتطوان، فإن الجميع يسارع الزمن كلما اقترب الموعد، موعد الإغلاق الذي حددته السلطات التزاما بالإجراءات الاحترازية.. حيث تكون الساعة الحادية عشرة ليلا لحظة إسدال الستار على جميعأكمل القراءة »
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