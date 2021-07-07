حوادث
السجن لحدث متهم بالسرقة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا، حدثا دون الثامنة عشرة من عمره وحكمت عليه بسنتين حبسا واحدة منهما نافذة، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض والتخدير بواسطة لصاق العجلات وخرق حالة الطوارئ بعدم ارتداء الكمامة الطبية. وجاء إيقاف المتهم من قبل أبناءأكمل القراءة »
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