الصباح الفني
قالوا
العروسي كتبت الفنانة فاطمة الزهراء العروسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “ابتسم فليس هناك مادة للتجميل أكبر أثرا من الابتسامة”. “البيغ” كتب توفيق حازب المعروف بـ”البيغ”، تدوينة على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، جاء فيها “الوقت هو أثمن ما يمكن أن ينفقه الإنسان”. زيدان قال الروائي المصري يوسف زيدان علىأكمل القراءة »
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