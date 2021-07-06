الأولى
نصاب باع بقع مشروع ملكي بالبيضاء
يمثل، الاثنين المقبل، بالقاعة 5 باستئنافية البيضاء، متهم متابع بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق إدارية، كبد ضحاياه أضرارا جسيمة، بعد أن استعان بخبرته في الإقناع وتزوير مختلف العقود والوثائق الإدارية. وأرجأت هيأة الحكم، مناقشة ملف المتهم القابع في سجن عكاشة، بطلب من الدفاع، بينما تحدثت مصادر عن مناورات يقوم بها المتهم،أكمل القراءة »
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