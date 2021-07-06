الرياضة
رسالة رياضية: أندية
حكمت المديرية الوطنية للرقابة والإدارة بفرنسا على نادي بوردو الشهير لكرة القدم، بالنزول إلى الدرجة الثانية، لعجزه عن تقديم الضمانات المالية الكافية التي تؤهله للممارسة في الدرجة الأولى. واستمعت المديرية لممثلي بوردو مرتين، تبين خلالهما استحالة تغطية احتياجات النادي، ليتقرر إنزاله، على أساس تقديم مشروع لإعادة بناء النادي ماليا ورياضيا.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا