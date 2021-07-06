الرياضة
صراع النزول يشتعل
الدريدب: الهزيمة أمام الزمامرة قاسية ولم أتوقع سيناريو المباراة أشعل نهضة الزمامرة التنافس في أسفل الترتيب، بعد تفوقه على المغرب التطواني، بثلاثة أهداف لصفر، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر أول أمس (الأحد)، بملعب العربي الزاولي، ضمن الدورة 25 لبطولة القسم الأول. وأحرز المهاجم زهير الواصلي الهدف الأول للفريق الدكاليأكمل القراءة »
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