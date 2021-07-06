الرياضة
200 مليون تنعش خنيفرة
وافقت جهة بني ملال خنيفرة على صرف 200 مليون لشباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، إضافة إلى الموافقة على منح الفريق الخنيفري حافلة جديدة. وأقام أحد محبي شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم حفل عشاء على شرف اللاعبين، بعد أن ضمن الفريق بقاءه في القسم الوطني الثاني، قبل نهايته بدورة واحدة، إثرأكمل القراءة »
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