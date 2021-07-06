الرياضة
الجيش يضيق الخناق على الرجاء
قلص الفارق إلى 4 نقاط وإصابة عميمي تربك الطاقم التقني ضيق الجيش الملكي الخناق على مطارده المباشر، بعد الفوز على اتحاد طنجة بهدفين لواحد في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الأحد) بالملعب البلدي في القنيطرة، لحساب الدورة 25 من منافسات البطولة. وحقق الفريق العسكري فوزه الرابع تواليا، ليقلص الفارق عنأكمل القراءة »
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