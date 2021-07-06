الرياضة
المنتخب النسوي يسقط أمام الكامرون
انهزم المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة أمام نظيره الكامروني بهدفين لصفر، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (الأحد) بياوندي، لحساب الاستعدادات للاستحقاقات القارية المقبلة. وتمكن المنتخب الكامروني من تسجيل أول هدف ضد نظيره المغربي في الدقيقة 40 بواسطة لامين مانا، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 87أكمل القراءة »
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