أســــــرة
التهابات الأذن… قاهرة الأطفال
سببها البكتيريا والفيروسات والتنظيف الخاطئ يفاقم المضاعفات والألم تحدث عدوى الأذن عندما تؤثر البكتيريا أو الفيروسات على الأذن الوسطى التي هي جزء يقع خلف طبلة الأذن مباشرة. ويمكن أن يحدث تراكم للسوائل أو تورم واحمرار بسبب نزلات البرد أو الحساسية، ويؤكد المتخصصون أن هناك ثلاثة أنواع من التهابات الأذن، ويعتبرأكمل القراءة »
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