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“إيستيكير” تقدم خدماتها بـ”كابيلا”
أطلقت علامة “إيستيكير” للعلاج التجميلي، منذ فاتح يوليوز الجاري، أول دورة صيفية لها بمنطقة كابيلا، شمال المغرب، لتوسيع قاعدة زبنائها وتمكينهم من الاستفادة من خدماتها وعلاجاتها. ويشمل برنامج الدورة، التي تمتد إلى غاية 30 غشت المقبل، تقديم مجموعة من العلاجات الخاصة بالوجه والجسم والشعر والأظافر، بناء على معايير علمية محددةأكمل القراءة »
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