خاص
الصحة بفاس في الإنعاش
لجنة برلمانية رصدت اختلالات القطاع والسكان لم يفاجؤوا بنتائج الاستطلاع لعيشهم معاناة يومية لا يحتاج سكان جهة فاس تقارير راصدة لعلل واختلالات الصحة قطاعا موشكا على السكتة القلبية. إنهم يذوقون مرارة معاناة يومية للاستفادة من حقهم في التطبيب، لا تنهيها وعود وتطمينات رسمية يمحوها واقع لا تحسد عليه المدن التسع،أكمل القراءة »
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