حوادث
“كومندار” أمام الفرقة الوطنية
وجهت إليه اتهامات بإخفاء دفتر تصريحات به محضر محاولة إرشاء تسببت في توقيف دركي أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أخيرا، الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك، بالتحقيق مع مسؤول دركي برتبة رائد “كومندار”، كان يشتغل في وقت سابق قائدا للدرك الإقليمي بعاصمة الغرب، وانتقل حديثا إلىأكمل القراءة »
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