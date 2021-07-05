حوادث
تفكيك شبكة للحوادث الوهمية
تضم أطباء وممرضا والاعتقال طال تسعة أشخاص تمكنت عناصر الأمن الوطني بالدائرة الثانية للمقاطعة الإقليمية لأمن الفقيه بن صالح، بعد تحريات دقيقة، من تفكيك شبكة تنشط على الصعيد الوطني، وتفتعل حوادث سير وهمية، وتضع السناريوهات المحتملة لجني أكبر قدر من التعويض المالي، بتنسيق محكم بين أفرادها الذين يخططون للحادثة الوهميةأكمل القراءة »
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