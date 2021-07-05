حوادث
انتحـار تلميـذة بتاونـات
فتحت مصالح الدرك بظهر السوق بتاونات، تحقيقا في ظروف انتحار تلميذة عمرها 15 سنة، بمنزل عائلتها بجماعة فناسة باب الحيط، رسبت في امتحان الثالثة إعدادي في ثاني حادث بالجهة، بعد نجاة زميلة لها حاولت الانتحار من سطح منزل عائلتها بحي سيدي عسو بأزرو، للسبب نفسه. ونقلت جثة التلميذة المتفوقة فيأكمل القراءة »
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