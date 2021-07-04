أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) عن إطلاق مشروع بناء الطريق السيار “تيط مليل – برشيد”.

وتنهي الشركة إلى علم العموم، في بلاغ لها ، أن الإعلان عن طلب العروض المتعلق بإنجاز أشغال الشطر الأول من مشروع بناء الطريق السيار “تيط مليل- برشيد”، قد تم نشره ابتداء من فاتح يوليوز 2021.

ويهم مشروع الطريق السيار “تيط مليل- برشيد”، بناء مقطع طريق سيار على مدى طولي بنحو 29 كلم ، يربط بين الطريق السيار “الدار البيضاء – سطات ” والطريق السيار “برشيد- بني ملال” عند مستوى العقدة المرورية برشيد والطريق السيار المداري للدار البيضاء .

ويندرج هذا المشروع ضمن الاتفاقية المتعلقة بتهيئة المقاطع والبنى التحتية الطرقية من أجل تسهيل حركة المرور وتحسين ظروف التنقل في جهة الدار البيضاء- سطات، وهو المشروع الذي جرى تمويله أساسا من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . (FADES)

وتستهدف هذه البنية التحتية الجديدة مواكبة التنمية المضطردة في جهة الدار البيضاء- سطات، عبر تعزيز البنى التحتية للنقل. وستمكن الزبناء مستعملي الطريق السيار القادمين من الشمال والغرب والمتوجهين صوب جنوب المملكة، من تفادي اختراق مدينة الدار البيضاء بأكملها، وبالتالي تقليص المدة اللازمة لقطع مسارهم .

فضلا عن ذلك، سيمكن الطريق السيار “تيط مليل- برشيد” من التخفيف من حدة حركة المرور وضمان مرونة التنقل عبر محاور الطرق السيارة “تيط مليل- سيدي معروف” و”سيدي معروف – مطار محمد الخامس”.

تتعلق المرحلة الأولى من هذا المشروع الكبير بمقطع طريق سيار يمتد على مسافة طولية تبلغ 20 كلم تربط بين العقدة المرورية لبرشيد والطريق الجهوي رقم 315.

وستمتد هذه المرحلة من المشروع على مدى 40 شهرا، كما تتطلب تعبئة 6 ملايين متر مكعب من أشغال التهيئة الترابية والتبليط، وتشييد 4 جسور و19 ممرا علويا وسفليا، فضلا عن العمل على إنتاج 412 ألف طن من الخلطات البيتومينية المنتجة للإسفلت.

وجرى إسناد مهمة تدبير الأشغال خلال الشطر الأول إلى فرع الخبرة التقنية التابع للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب: ADM PROJET، وهو الفرع الذي راكمت فرقه خبرة موثوقة بشأن تدبير المشاريع الكبرى.

ويتضمن نظام الاستشارة (Règlement de Consultation) المتعلق بطلب عروض الأشغال الرئيسية المرتبطة بالمشروع المذكور، أحكاما ومقتضيات تخول الأفضلية والامتياز لصالح المقاولات الوطنية ثم العربية.

ويلزم التذكير أنه تمت برمجة موعد فتح الأظرفة، بتاريخ 23 شتنبر 2021، على الساعة الحادية عشر صباحا.

كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تحميل كافة المعطيات المتعلقة بطلب العروض من بوابة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على العنوان الإلكتروني: http://achats.adm.co.ma.