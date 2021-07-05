الصباح السياسي
تبادل مصالح ضيقة
تحالفات تخفي صراعات داخلية وجبهات اتهامات شغلت الأحزاب طيلة الولاية الحالية أجمع المتتبعون أن تحالفات 2021 ستكون نتيجة سياق الظروف المحيطة بالاستحقاقات الانتخابية، ومسايرة للصراعات الداخلية التي عاشت الأحزاب على وقعها، كما هو الحال داخل العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي. واعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيلأكمل القراءة »
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