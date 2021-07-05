الصباح الفني
“زطك طاو” تعيد سعيد ووديع
أعلن الثنائي الكوميدي سعيد ووديع العودة إلى الجمهور، من خلال عرض فكاهي جديد، اختارا أن يحمل عنوان “زطك طاو”. وقال الفكاهيان إنهما سيقدمان عرضهما الجديد الذي يحمل الكثير من المفاجآت 9 و16 يوليوز الجاري، قبل أن يدعوا جمهورهما إلى حضور العرض الذي سينظم بالمقهى الثقافي الخاص بالفكاهي “طاليس”. ويعتبر سعيدأكمل القراءة »
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