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الصباح الفني

“زطك طاو” تعيد سعيد ووديع

منذ دقيقتين
سعيد ووديع (خاص)
أعلن الثنائي الكوميدي سعيد ووديع العودة إلى الجمهور، من خلال عرض فكاهي جديد، اختارا أن يحمل عنوان “زطك طاو”. وقال الفكاهيان إنهما سيقدمان عرضهما الجديد الذي يحمل الكثير من المفاجآت 9 و16 يوليوز الجاري، قبل أن يدعوا جمهورهما إلى حضور العرض الذي سينظم بالمقهى الثقافي الخاص بالفكاهي “طاليس”. ويعتبر سعيدأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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