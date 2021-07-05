الصباح الفني
قالوا
بوسريف كتب الشاعر والناقد صلاح بوسريف تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك” جاء فيها “كم رغبت مثل سقراط، أن أضع الشمس في جيبي وأنام”. بوكرين قالت الفنانة جيهان بوكرين على حسابها الرسمي على “إنستغرام” “واحدة من أجمل لحظات السعادة في الحياة، هي الصداقة”. بودراجة كتبت الممثل ومقدمة البرامج كوثر بودراجة “احتفل بانتصاراتكأكمل القراءة »
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