الصباح الفني
وقاص يفوز بجائزة “ديانا”
أعلن سعد وقاص، في صفحته على “فيسبوك” فوزه بالجائزة البريطانية العالمية “الأميرة ديانا” للقادة الشباب، في حفل افتراضي. وعبر وقاص، طالب بكلية الطب والصيدلة بالرباط، عن افتخاره بحصوله على أفخم جائزة على المستوى العالمي والتي تقدم للشباب النشطين على المستوى الإنساني والجمعوي. وقال في تصريحات إعلامية نشرها بصفحته : إنأكمل القراءة »
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