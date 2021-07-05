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منذ دقيقتين
شيحة في “النهاردة يوم جميل” انتهت الفنانة هنا شيحة، من تصوير مشاهدها الأخيرة في أحدث أعمالها السينمائية “النهاردة يوم جميل”، المنتظر عرضه في القاعات السينمائية قريبا. وعبرت هنا شيحة، عن حماسها الكبير لخوض تجربة الفيلم “الجريء” بفكرته وقضيته، إذ يعد أول فيلم سينمائي مصري يناقش أزمة الاغتصاب الزوجي بشكل حقيقيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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