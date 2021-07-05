حوادث
وشاية ضد شرطي تنقلب على صاحبها
لم يتعرف عليه أثناء البحث وصرخ أمام وكيل الملك: “ماكنتيقش فالعدالة” انتهت شكاية كيدية رفعها مسن ضد شرطي يزاول مهامه بأمن كلميم، الأربعاء الماضي، بمتابعة المشتكي نفسه، ذي السوابق القضائية، وتحديد جلسة 27 يوليوز الجاري موعدا لمحاكمته من أجل تهم إهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وإهانةأكمل القراءة »
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