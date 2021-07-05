حوادث
إيقاف ســـارق مكتبة بفاس
أودع ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 27 سنة و33، سجن بوركايز ضاحية فاس، قبل محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، بتهم مختلفة بينها السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد والكسر وشراء أشياء محصل عليها من عمليات السرقة. وأوقف المتهمون من قبل فرقة محاربة العصابات بولاية الأمن، بناء على أبحاث وتحريات ميدانيةأكمل القراءة »
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