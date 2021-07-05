حوادث
الاعتداء على قائد بالسواطير
المعتديان لم يرقهما إغلاق مقلع سطوا عليه فعاثا فسادا في “القيادة” هاجم مسلحان، الخميس الماضي، قائدا بإقليم خنيفرة، وحاصراه بالسواطير بمكتبه، وعبثا بوثائق رسمية، في معركة وصفها، مصدر مطلع بـ “حرب السطو على المقالع”. وروى المصدر نفسه تفاصيل الهجوم على قائد مركز “كهف النسور” بخنيفرة، إذ هاجمه شخصان يحملان سواطير،أكمل القراءة »
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