fbpx
حوادث

الاعتداء على قائد بالسواطير

منذ 3 دقائق
المعتديان لم يرقهما إغلاق مقلع سطوا عليه فعاثا فسادا في “القيادة” هاجم مسلحان، الخميس الماضي، قائدا بإقليم خنيفرة، وحاصراه بالسواطير بمكتبه، وعبثا بوثائق رسمية، في معركة وصفها، مصدر مطلع بـ “حرب السطو على المقالع”. وروى المصدر نفسه تفاصيل الهجوم على قائد مركز “كهف النسور” بخنيفرة، إذ هاجمه شخصان يحملان سواطير،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى