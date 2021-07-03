وطنية
4 ملايير دولار من البنك الدولي لاقتناء لقاحات
أعلن البنك الدولي عن تقديم أزيد من 4 ملايير دولار لشراء وتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا لصالح 51 بلدا ناميا، نصفها بإفريقيا. وأوضح البنك أن نصف التمويل الجديد منحته المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع المعني بتمويل أشد بلدان العالم فقرا، ويأخذ شكل منح بشروط ميسرة للغاية، وهو تمويل يهدف إلى مساعدةأكمل القراءة »
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