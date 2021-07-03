وطنية
القضاء ينتصر لساجد
قضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء، الأربعاء الماضي، في الدعوى، التي تقدم بها بعض أعضاء الاتحاد الدستوري، في مواجهة محمد ساجد الأمين العام للحزب. وأكد دفاع ساجد أن المحكمة قضت برفض الطلب الرامي إلى إلغاء قرارات الأمين العام، والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، قبل الانتخابات. وقاد أعضاء من المكتبأكمل القراءة »
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