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ياسمين رئيس في “60 دقيقة” سافرت النجمة ياسمين رئيس إلى بيروت لتصوير مسلسلها “60 دقيقة”، الذي تجسد فيه شخصية فتاة تدعى “ياسمين”. ويدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي. ويأتي هذا المسلسل بعد انتهاء ياسمين رئيس من تصوير فيلمها “جارة القمر”أكمل القراءة »
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