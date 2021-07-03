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“المقاهي المغربية” يحكي تاريخ المشروبات
صدر حديثا عن منشورات مؤسسة (Langages du Sud) كتاب بعنوان “المقاهي المغربية، مرايا للثقافات الحضرية” ويحكي عن التراث التاريخي والثقافي لمصانع المشروبات الروحية والمقاهي في المملكة. وحسب بلاغ للمؤسسة ، فإن “كل واحدة من هذه المؤسسات ال 82 لا تروي القصص التاريخية للمدن المغربية فحسب، بل تسلط الضوء أيضا، علىأكمل القراءة »
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