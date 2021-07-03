الصباح الفني
لقطات
أمريكيان يدفنان كنزا لتسلية الناس تبرع صديقان أمريكيان عاشقان للمغامرة من ولاية يوتا بمبلغ 10 آلاف دولار من أموالهما الخاصة لإطلاق رحلة للبحث عن الكنز لتسلية وتشجيع الناس خلال وباء كورونا. وأطلق جون ماكسيم وديفيد كلاين أول عملية بحث عن الكنز العام الماضي، ودفنا 5 آلاف دولار في جبال يوتاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا