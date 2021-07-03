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الصباح الفني

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منذ ساعتين
أمريكيان يدفنان كنزا لتسلية الناس تبرع صديقان أمريكيان عاشقان للمغامرة من ولاية يوتا بمبلغ 10 آلاف دولار من أموالهما الخاصة لإطلاق رحلة للبحث عن الكنز لتسلية وتشجيع الناس خلال وباء كورونا. وأطلق جون ماكسيم وديفيد كلاين أول عملية بحث عن الكنز العام الماضي، ودفنا 5 آلاف دولار في جبال يوتاأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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