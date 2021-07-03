وطنية
لجنة برلمانية تعري مستشفيات
كشفت لجنة استطلاع برلمانية تردي وضعية بعض المستشفيات بسبب غياب الصيانة، وخصاصا مهولا للموارد البشرية في قطاع الصحة بأقاليم جهة فاس مكناس بعد زيارتها الميدانية، لعدد من المراكز الصحية في تاونات، وأزرو، وفاس ومكناس. ووصف تقرير أنجزته لجنة التعليم والثقافة بمجلس المستشارين، وضع بنايات المستشفيات العمومية، بالكارثي، منتقدا غياب سياسةأكمل القراءة »
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