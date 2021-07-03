حوادث
جرائم الأموال تلاحق رئيس فريق ووالده
يشغل منصب عضو بجماعة يرأسها أبوه وتسلم منحة بـ 119 مليونا أشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، على مضامين شكاية تتعلق بشبهة تبديد المال العام، مطلوب فيها الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لابن سليمان، وابنه المستشار بالمجلس نفسه، وإلى كل من له صلة بالملف. ووضع المكتب الجهوي للجمعية المغربيةأكمل القراءة »
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