حوادث
الحبس لشبكة حوادث سير وهمية
وزعت المحكمة الابتدائية بفاس 3 سنوات حبسا بتفاوت على 5 متهمين بافتعال حوادث سير وهمية للنصب على شركة تأمين، بعدما أدانتهم بعقوبات تراوحت بين 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و8 أشهر حبسا نافذا. وبرأت هياة المحكمة المتهم السادس الذي توبع في الملف نفسه بموجب حكم صدر بعد أسبوع من حجزهأكمل القراءة »
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