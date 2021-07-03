حوادث
غموض يلف وفاة صاحب شركة
فتحت الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية بفاس، بحثا في أسباب وظروف وفاة صاحب شركة لكراء السيارات عثر على جثته معلقة بحبل مثبت في باب منزله بالطابق الثاني بحي ليراك بمقاطعة سايس، قبل نقلها إلى مستودع الأموات في مستشفى الغساني لتشريحها بناء على أوامر قضائية. ورجحت المصادر احتمال انتحار الضحية (عمره 38أكمل القراءة »
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