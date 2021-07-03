الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، لقيادة نهاية كأس «كاف»، بين الرجاء الرياضي وشبيبة القبائل في 10 يوليوز الجاري ببنين. من جهة ثانية، رفضت العصبة الاحترافية تأجيل مباراة حسنية أكادير، المقررة في 6 يوليوز الجاري، لحساب الجولة 26 من البطولة، واكتفت بإعادة برمجتها فيأكمل القراءة »
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