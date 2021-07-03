الرياضة
عصبة البيضاء تجدد الثقة في جودار
جددت عصبة البيضاء الكبرى لكرة القدم الثقة في الرئيس محمد جودار، لولاية جديدة في الجمع الانتخابي المنعقد صباح أمس (الجمعة). وصوت 119 ممثلا لأندية العصبة بالإجماع على لائحة جودار، وهو عضو جماعي، ورئيس لجنة البنيات التحتية، بحضور جمال السنوسي، نائب رئيس الجامعة، ورئيس عصبة الهواة، وأعضاء اللجنة الانتخابية التابعة للجامعةأكمل القراءة »
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